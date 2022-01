“Ella me quiso vender al bebé” dijo la raptora de Mateo, la mamá niega la acusación y asegura que es amenazada

Cochabamba, Bolivia

La mamá del bebé de Mateo Tórrez Vásquez denunció que recibe amenazas, señaló que la acusada declaró que ella le ofreció dinero por el niño, dijo que nunca vendería a su hijo, aseguró que continuará los procesos contra la raptora.

“No sé por qué está hablando la señora que quería vender a mi hijo, quiero desmentirlo (…) Ella se llevó a mi hijo, me hizo despistar de mi bebé, me han amenazado llamándome diciendo que deje el caso, que no le denuncie que la pare ahí”, declaró Elsa Vásquez.