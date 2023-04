Maestros Urbanos mantienen huelga, anuncian marchas el martes y no descartan paro movilizado de 72 horas

Bolivia

Maestros Urbanos aseguran que mantendrán sus medidas de protesta. Así, los piquetes de huelga de hambre llevan ya cinco días y, aunque hay varias bajas, aseguran que se mantendrá la extrema medida.

Asimismo, convocan a marchas para este martes en el eje troncal, es decir, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. A la vez, no descartan realizar un paro movilizados y bloqueos durante 72 horas, después del feriado de Semana Santa.

En ese sentido, en Cochabamba el profesor Rodolfo Betancurt lleva cuatro días en huelga de hambre.

Además, convocan a padres de familia para la movilización del próximo martes.

Asimismo, ante la falta de consenso con el ministro de Educación, maestros aseguran que las autoridades no tienen la intención de resolver el conflicto.

"Se muestra la incapacidad de este ministro para resolver el conflicto de educación. Ya estamos un mes en el conflicto y no puede resolver un problema que es tan sencillo. El presidente mismo, el Gobierno central ya debería resolver el problema, está en sus manos; basta con que delegue algunos recursos económicos para mejorar la educación y también tiene que saber administrar los recursos naturales y no venderlos tan alegremente a las transnacionales", agregó Vargas.

Por otro lado, en Federación de Maestros Urbanos en Santa Cruz, hay 11 maestros en huelga de hambre y ya van cinco días. Tres ya fueron dados de baja. Del mismo modo, rechazan la propuesta del ministerio de Educación presentada en las últimas horas.

"La propuesta del ministro es una vergüenza. De los puntos que estamos pidiendo, el primero que es los ítems, no aumentó ni uno solo; segundo, el tema de cubrir las horas de déficit, solo aumentó 1.000 horas a la propuesta de la anterior semana, en total, está ofreciendo 5 mil horas, pero la deficiencia solamente de Santa Cruz son 155 mil horas, lo cual no hace ni el 1%, es totalmente insuficiente. En la malla curricular tampoco quiso ceder, por lo tanto, nuestras protestas no han sido aceptadas, ni solucionadas todavía. Sobre esas propuestas vergonzosas quería que nos sentemos ", dijo Lorenzo Chávez, representante del Magisterio Urbano.

Por eso, aseguran que el Magisterio seguirá movilizado, la huelga de hambre es indefinida, también planean mandar un nuevo grupo de maestros a la ciudad de La Paz.

Asimismo, desde La Paz, explicaron que no se presentaron al diálogo convocado por el ministro de Educación, Edgar Pari, porque no fueron invitados.

"Queremos aclarar a la población que, como Magisterio, no hemos recibido ninguna invitación formal al diálogo. Nosotros no conocíamos una supuesta invitación, no llegó absolutamente nada a nuestras oficinas, peor al piquete de huelga. Hoy en la mañana hemos presentado una respuesta a dicha propuesta y también le hacemos conocer nuestras conclusiones, pero hasta el momento no hemos recibido nada formal, que es lo más responsable que tendría que hacer", aseveró el dirigente del magisterio urbano Pablo Ninaya.