Manfred denuncia hostigamiento: "No exagero, cinco vehículos me siguen"

La Paz, Bolivia

El alcalde Manfred Reyes Villa, denunció este miércoles 27 de julio que sufre hostigamiento de inteligencia policial cuando viaja a La Paz o Santa Cruz, asegura que es parte de la persecución política a muchos opositores en el país.

“Vengo a La Paz, no le exagero, son cinco vehículos, cinco motocicletas que me siguen. Yo no vengo a conspirar, no vengo a nada. La vez pasada vine a una invitación de la Unión Europea, pero me perseguían por todo lado y me persiguen”, denunció Reyes Villa.