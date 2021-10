Manfred Reyes Villa: “Si se actúa en justicia, se me debe permitir defenderme”

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

En horas de la mañana el alcalde, Manfred Reyes Villa, se refirió a la audiencia de la Sala Constitucional de Chuquisaca, que emitirá su fallo sobre el recurso de casación en el caso "Sillar Alternativo".

La autoridad edil presentó un amparo constitucional, contra el mandamiento de condena, pidió a los jueces actuar en justicia y al pueblo mantenerse unido.

“Esperamos que se restablezca el estado de derecho (…) Porque si se actúa en justicia, se me debe dar la tutela para poder defenderme en el caso Sillar Alternativo. De todas maneras esperaremos tranquilos la audiencia virtual. Espero que los administradores de justicia actúen en justicia”, afirmó esta mañana Reyes Villa.

Manfred remarcó que esta audiencia no sólo está en la vitrina a nivel nacional, sino internacional. Insistió en que no se le juzgó con el debido proceso y lamentó que en una semana desapareció la Ley 0012 en la que no se debe juzgar en rebeldía a una persona.

“No creo que sea un tema del Gobierno, es la bronca de un perdedor, que está en Sucre (…) Que lamentablemente no sabe hacer las cosas, le pido que no aproveche el cargo para presionar al poder judicial”, aseveró.

La audiencia se realizará de forma virtual, el alcalde observó la visita que hizo ayer a Sucre el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox. "Fue a Sucre moviéndose en los Tribunales que es una evidencia", dijo.

Reyes Villa indicó que no dejará la silla edil, mientras tenga el apoyo del pueblo. “Yo retorné para no irme nunca más”, indicó a la prensa.