Reaparece Manfred Reyes Villa y califica el proceso en su contra como una "canallada política"

Cochabamba, Bolivia

Manfred Reyes Villa reapareció sorpresivamente inspeccionando obras de contenedores soterrados en la zona norte de la ciudad esta tarde y dijo que la justicia esta "instrumentalizada", aseguró que no cometió ningún delito y pidió a los cochabambinos no enfrentarse.

“Hace 10 días que estaba en EE.UU me dijeron Manfred tienes sentencia ya no vuelvas a Cochabamba ¡Imagínate! Porque no iba a volver. Yo tengo la conciencia limpia (…) Esperamos que se haga justicia y yo pueda seguir trabajando por nuestra querida Cochabamba. No hemos hecho nada malo”, señaló el edil.