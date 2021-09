Manfred Reyes Villa tiene mandamiento de condena y Sala Constitucional admite acción de amparo a su favor

Cochabamba, Bolivia

Incertidumbre y guerra judicial en Cochabamba, después de una jornada donde ninguna autoridad judicial ni de Fiscalía confirmó la sentencia ejecutoriada de Reyes Villa y el Mandamiento de Condena que habría sido emitido por el Tribunal de Sentencia N°1 ordenando su reclusión por 5 años en el penal de San Sebastián, se conoció la admisión de un Amparo Constitucional presentado por Manfred Reyes Villa contra los dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no admitieron su recurso de casación.

Según el abogado constitucionalista Antonio Rivera, dicho amparo frena el Mandamiento de Condena pero según otros abogados el Mandamiento debe ser cumplido. La situación podría resolverse el 7 de octubre, fecha fijada por la Sala Constitucional Segunda para su consideración y resolución.

El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, declaró a un medio local que existe el mandamiento de condena contra Reyes Villa y que no habría ningún argumento para que no se ejecute. Éste “ha sido elevado por la justicia boliviana”, sentenció.

La pasada jornada miles de personas llegaron a la Plaza Principal a respaldar la gestión de Manfred Reyes Villa, quien tiene una sentencia, no ejecutoriada aún, a 5 años de cárcel por el caso Sillar Alternativo que pone en incertidumbre su continuidad como alcalde municipal.

Reyes Villa señaló que el proceso en su contra fue "amañado" y que el MAS "instrumentaliza la justicia". Aseguró que no hubo el debido proceso en su contra y dijo "no me van a alejar, el pueblo no va a permitir".