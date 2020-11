Manifestantes interceptan vehículo del presidente de México pidiendo médicamentos para enfermos con Cáncer

México

Durante su visita a Rosarito, en el estado de Baja California, decenas de manifestantes interceptaron y rodearon el coche del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la protesta exigían medicamentos para los enfermos de cáncer.

Una manifestante, identificada como Iraís García, llegó a propinar una bofetada a un integrante del equipo de seguridad que junto a otras personas, trataba de dejar despejado el paso al vehículo del presidente. La escena se ha hecho viral con un video que se ha difundido por las redes sociales.

La manifestante increpó a la autoridad diciendo: "No hay quimioterapias ni para infantil ni para mama. Estamos hartos, si yo no tengo quimioterapias y las mamás tampoco y los niños tampoco, no queremos más gente muerta, es una lástima que no nos hagan caso".