Mario Aguilera sobre su relación con Camacho: "Voy a tratar de visitar y hablar con Luis Fernando"

Santa Cruz, Bolivia

El gobernador en suplencia legal, el arquitecto Mario Aguilera Cirbián indicó que se siente "bien y ansioso" porque acaba de asumir una "responsabilidad muy grande".

Así, explicó que está en un momento intenso de recoger y solicitar información para tener un panorama claro y completo posible de la Gobernación, que, aseguró, funciona "prácticamente en el 100%".

También comentó que permanecerá en el despacho de la vicegobernación, que es en el cuarto piso, porque "se siente cómodo".

Por otro lado, afirmó que la situación económica en la Gobernación "es preocupante y compleja" porque hay recortes presupuestarios ya anunciados, una deuda flotante creciente y cuentas por ahorrar. Entonces, buscará una solución, generar nuevas fuentes de ingresos para Inversión en servicios públicos.

Después, hará una evaluación sobre las condiciones en que se encuentra cada uno de los proyectos en gestión para ajustarlo a la realidad que tiene la Gobernación, pero además también tratar de darle solución lo antes posible a nuevos problemas o demandas emergentes de la población. También se refirió a que seguirán con los procesos en curso como el robo de documentación y de herramientas de trabajo.

Asimismo, dijo que hay muchas cosas que no se le ha "comunicado en extenso y con total claridad" a la población sobre la Gobernación.

Comentó que considera a los asambleístas departamentales como colegas que también son servidores públicos que deben reflotar un compromiso conjunto con un objetivo común que es servir de manera solvente a la población.

"Me acabo de poner las chuteras, no tuve tiempo de ponerme las canilleras y ya me están pateando porque comienzan a salir las críticas, muchas de ellas desmesuradas. Las asumo con madurez, es muy difícil que se entienda la totalidad de la situación que se está viviendo. Incomoda que gente que te conoce, critique de manera tan abierta, descarada y hasta mentirosa, situaciones que terminan afectando al nombre y a la persona, siendo que esto es un trabajo de servidor público que debe coordinar y trabajar con absolutamente todos los cruceños", explicó.