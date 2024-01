Mario Aguilera confirma que este viernes presentará a su gabinete

Santa Cruz, Bolivia

En una entrevista exclusiva concedida a la Red Uno de Bolivia, el actual gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Joaquín Aguilera Cibrián, compartió detalles sobre la formación de su gabinete y las intensas negociaciones que se están llevando a cabo con posibles secretarios. El gobernador anunció que la presentación oficial de su equipo de trabajo está programada para este viernes 2 de febrero.

Aguilera destacó el proceso de búsqueda en curso, describiéndolo como un esfuerzo continuo para convencer e invitar a personas capacitadas que puedan contribuir al progreso del departamento. En relación con los actuales miembros del gabinete saliente, el gobernador expresó: “Estamos trabajando para que no pare el trabajo de la institución”. Además, reveló que aún están en conversaciones con algunos secretarios que formaban parte o aún forman parte del gabinete del gobernador electo.

El gobernador Aguilera enfatizó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la administración pública al señalar: “Hasta el día viernes vamos a presentar el gabinete. Si tenemos las 8 secretarías, sí; si tenemos 7, no me sentiría mal y le voy a explicar a mi pueblo por qué no están todos”. Agregó que la prioridad es seleccionar a técnicos con capacidades y compromisos sólidos, asegurándose de que cada miembro del gabinete evalúe cuidadosamente sus responsabilidades dentro de las diversas secretarías.