"Marset ha mentido al Estado plurinacional", aseguró el Comandante de la Policía

Bolivia

Personal policial a nivel nacional por instrucciones de los altos mandos de la Institución del Orden, ha desplegado sus diferentes unidades y a los uniformados de distintas estaciones policiales, para realizan controles en diferentes zonas, municipios y departamentos del país, esto para poder fortalecer la búsqueda del narcotraficante Uruguayo Sebastián Marset o personas cercanas al delincuente internacional.

La noche de este miércoles el Comandante Nacional de la Policía Boliviana, Álvaro Álvarez, durante conferencia de prensa desmintió las últimas declaraciones de Marset, calificándolas de "temerarias y fraudulentas", que sólo buscarían causar desconfianza y confusión en la opinión pública.

Al mismo tiempo reiteró su respaldo al trabajo que realiza la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), también desmintió las declaraciones del 'narco' uruguayo que hizo público un video donde agradece la supuesta ayuda del director de la Felcn, Ismael Villca, para poder evitar su captura.

"Sebastián Marset, sus mensajes no afectarán nuestro trabajo. Lo vamos a encontrar y lo vamos a detener. Utilizaremos toda la fuerza legal para no dejar sus actos en la impunidad, continuaremos afectando sus estructuras, alianzas, a sus colaboradores, cómplices, encubridores y todas sus conexiones. Estamos detrás suyo y de toda su organización, la única forma de parar toda nuestro accionar, es que usted se entregue, no dejaremos de buscarlo", aseveró.