Matrix Resurrecciones rompe esquemas con alegoría trans

Hacen 22 años del estreno de la primera entrega de esta saga "Matrix", y Lana revive la franquicia millonaria para hablar con mayor apertura sobre el deseo de transformación y ofrecer una historia que rompe esquemas, siendo más explícitos, rompe con el binarismo.

“Esta nueva entrega de Matrix lleva la conversación más allá de lo binario en todos los sentidos, algo que urge en esta sociedad es dejar de ver las cosas en blanco y negro, porque las cosas ya no son así, el mundo está en proceso de cambio”, dijo Eréndira Ibarra a M2. La actriz interpreta a Lexy, miembro del equipo de Neo (Keanu Reeves) fuera de la matrix.

Matrix siempre ha dado de qué hablar, hasta que las hermanas Wachowski confirmaron que se trata de una metáfora sobre la aceptación y la transición de género, a través de un mundo distópico que ofrece dos realidades: la primera es la matrix y supone una simulación (pastilla azul), la segunda va mucho más allá, ofrece la libertad (pastilla roja).

“Necesitamos darnos cuenta de que si no tenemos las conversaciones incómodas las cosas no van a cambiar; si no llamamos al cambio desde el amor, lo único que vamos a encontrar es resistencia, esta historia genera en nosotres la necesidad de tender puentes y decir ‘no podemos construir una realidad más justa sino estamos todes’. De eso va Matrix”, agregó Eréndira.

Con Resurrecciones, Thomas Anderson (Neo fuera de la matrix), debe tomar una decisión. Sin spoilers y de acuerdo con el tráiler, Thomas pasó por un proceso terapéutico que le hizo entender que lo vivido años atrás era producto de su mente. Pero el conejo blanco (la referencia a Alicia en el país de las maravillas) reaparece y es momento de volver cruzar la puerta, en este caso, el espejo. Morfeo ofrece ambas pastillas, roja y azul, y todo transcurre, "una parte de ti recordó lo que era real", dice Morfeo a Neo en el avance lanzado por Warner hace unos días.

La nueva versión de Morfeo está a cargo de Yahya Abdul-Mateen II (Candyman), quien se siente agradecido por ser parte de esta franquicia,

“Es emocionante, por el simple hecho de decir que soy una de las personas que trabajaron en Matrix. Desde hace tiempo sabía que esta es una de esas cosas que como actor es un sueño hecho realidad, porque sin saberlo te vuelves parte de ello y luego te das cuenta de lo grande e importante que es”, dijo Yahya.