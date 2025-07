“Me apuntaron con un revólver”: Piloto es asaltado antes de su graduación en Santa Cruz

Lo que debía ser un día de celebración terminó convertido en una experiencia traumática para un joven piloto civil, quien fue asaltado a plena luz del día por dos delincuentes a bordo de una motocicleta en inmediaciones de la Terminal Bimodal de la capital cruceña.

La víctima, que esperaba un taxi para dirigirse a su acto de graduación, fue interceptada por los antisociales que lo encañonaron con un arma de fuego para arrebatarle su teléfono celular de alta gama.

“Con una mano me lo sustraen y con la otra, la mano izquierda, el sujeto atrás me estaba apuntando con un revólver”, relató el piloto. El asalto, según su testimonio, no duró más de diez segundos: los delincuentes actuaron con rapidez y huyeron inmediatamente.

El afectado intentó perseguirlos a pie durante más de un kilómetro, pero los sujetos lograron escapar. Varias cámaras de seguridad cercanas captaron la fuga, imágenes que ya están en manos de las autoridades.

“Esto fue en un lapso de segundos. El joven de atrás apunta con el arma de fuego y se dan a la fuga. Es un dispositivo que más que todo es lo que uno lleva adentro. El material se recupera, pero esto no puede seguir pasando”, señaló la víctima, quien además expresó su frustración por la falta de control sobre las motocicletas que circulan sin fiscalización en la ciudad.

La experiencia dejó consecuencias más allá de lo material: el joven debía pronunciar un discurso en el acto protocolar de su graduación como piloto civil, pero quedó tan afectado emocionalmente que no pudo hacerlo.

“Justamente era el día de mi graduación, me tocaba dar un discurso. Primera vez que me asaltan, y justo hoy. Pero bueno, nadie está libre”, concluyó.

