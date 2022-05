"Me defendí con mis manos, luché, pero me desmayé": mujer sobrevivió a intento de feminicidio

Cochabamba, Bolivia

La mujer de 55 años que fue baleada por su expareja en Villa Tunari llegó hasta Cochabamba para buscar atención médica. La mujer permaneció por más de una semana con el proyectil en su hombro. Sus hijas temen por la vida de su madre y piden justicia.

La víctima de tentativa de feminicidio relató cómo el hombre que un día juró amarla trató de matarla, golpeándola con un palo y disparándole en el hombro izquierdo.

"Sacó su garrote grande y me golpeó en la cabeza como si fuera una pelota. Ya no podía resistir. Me defendí con mis manos. Bastante he luchado, pero me desmayé, caí al suelo. Igual en el suelo, me seguía golpeando", contó aún asustada por el hecho. Moretones y heridas aún permanecían en el cuerpo de la mujer.