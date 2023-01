"¡Me lo quitaron todo y echaron!": Abuelito denuncia a sus hijos que lo despojaron de todos sus bienes

Cargando...

El Alto, La Paz

Delfín Mamani Terrazas es un adulto mayor de 80 años, que totalmente desesperado denunció a los medios de comunicación haber sido despojado de todos sus bienes materiales y haber sido echado a la calle, por sus propios hijos.

Con lágrimas en los ojos aseguró que no tiene donde vivir o comer, pide a las autoridades dar atención a su caso. Y es que Don Delfín nunca pensó que sus propios hijos le quitaran todo lo que tenía, con el corazón destrozado y mucho dolor clama por ayuda.

“Mis hijos me han botado de mi casa, mi yerna Martha Quispe me ha botado también de su casa, búscate casa me ha dicho, estoy ahora en un cuarto alquilado no tengo nada que comer, ni plata de lo que he vendido de mi auto, se lo han repartido. Ahora pensando que me van tratar bien yo les he regalado a dos mil dólares y ahora me han dejado abandonado”, relató en medio de lágrimas.

Pese a esta situación tan terrible, decidió salir a buscar trabajo, porque necesita dinero para poder sobrevivir, sin embargo debido a su avanzada edad es rechazado en donde se presenta. "Ya no quieren recibirme, he buscado trabajo no quieren contratarme, voz eres ya muy avanzado, ya no puedes trabajar me han dicho”, cuenta.

Sin saber qué hacer o a quién acudir, contó que incluso estarían vendiendo sus plantaciones de eucalipto en la provincia Inquisivi, ciudad de La Paz. "Ya me están queriendo dejar sin nada antes que me muera, que hubiera muerto se hubieran repartido, pero todavía yo estoy vivo. ¿Con qué puedo vivir? Se han repartido plata, del auto, del minibús se lo han repartido y me han dejado en la calle", se lamenta, sin encontrar ningún consuelo.

Para brindar alguna ayuda a Don Delfín pueden comunicarse al 673 04728.