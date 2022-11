Abuelito alquiló habitaciones a una abogada, denuncia que ella se apropió de su casa

El abuelito de 80 años, Raúl Flores, denunció que por necesidad alquiló habitaciones de su casa a una mujer de profesión abogada, la misma con engaños le había pedido sus papeles, y cambió los mismos a su nombre.

“Ya no hay vida para mí, estoy amenazado, con engaños ella me pidió los papeles, diciéndome si me falta una coma o punto no lo podría vender”, manifestó Flores.