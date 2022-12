"Me prometió ayudarme a entrar a la Policía, pero me secuestro y violó": una joven denuncia a su vecino

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Durante un mes, una joven de 21 años fue víctima de secuestro, la mantenían dopada y le violaron en reiteradas ocasiones. El agresor era su vecino, que le había prometido ayudarle a entrar a la Academia de Policía. Sucedió en Sacaba.

"Él es mi vecino, lo he conocido y se me acercó diciendo que es teniente de la Policía, preguntándome si yo quería postular a la vida policial, le dije que sí. Después, me empezó a decir que que me iba a ayudar en el tema médico, en esas cosas", contó.

Según el estremecedor relato de la víctima, el sujeto le aseguró que quería tener un hijo con ella y la mantuvo sedada durante todo ese tiempo.

"Me obligaba a estar con él, me violaba. Me agarró y me metió a la fuerza a su casa, hasta su cuarto. Nadie me ha visto porque sus familiares no estaban, estaba la casa sola. Me botó a su cama, abusó de mi sexualmente y cuando quería irme, no me dejó. Esperó que me calme, me empezó a decir que quería casarse conmigo, que quería tener un hijo, que nunca se ha cuidado, siempre ha terminado dentro de mí", develó totalmente acongojada.

Finalmente, logró escapar del lugar, aprovechando un descuido del hombre.

"Me agarró y me metió a su casa, otra vez. Me detuvo ahí por un mes. Todo el tiempo, todos esos días estuve ahí, no podía mantenerme despierta. En todo el día, solo estaba despierta de dos a tres horas, después todo el día estaba durmiendo. Yo no sabía cómo decirle a mi mamá lo que me estaba pasando", agregó.

Asimismo, la madre de la víctima pide justicia.

"Si no va ser justicia con la ley; con mis propias manos me voy a hacer justicia, yo sabré en qué forma. Yo quiero justicia para mi hija, es mi única hija. No puede quedar impune", aseveró la madre.

La denuncia

Al respecto, el abogado de la víctima indicó que realizarán la denuncia por secuestro y violación. Además, observan que el agresor trabaja en una institución policial.

"Vamos a iniciar la denuncia pertinente por el delito violación y retención de este supuesto teniente de la Policía. Según la investigación preliminar que hemos podido tener, sería bioquímico farmacéutico de profesión y estaría trabajando y ejerciendo un cargo administrativo en el policonsultorio policial de la plaza Sucre", explicó el abogado.

En ese sentido, denuncian algún tipo de favoritísimo con el agresor, pues no está aprehendido.

"Junto con la mamá de la víctima fueron a reclamarle ayer porqué le había hecho a su hija. Lo que más nos extraña es que esta mañana fue arrestado el sindicado y la policía lo ha soltado. Yo pido el informe de acción directa y me dicen que lo remitieron a conciliación ciudadana. Hay bastantes anomalías que nos están sorprendiendo, pero como dicen la mamá y la víctima vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legales. Él ha tenido mucha ventaja con la víctima", agregó.

En ese sentido, pedirán 20 años de cárcel y esperan que la investigación sea transparente.

"Vamos a pedir 20 años de cárcel ya que un delito de violación tipifica ese tipo de sanción, en vista de que es agravante, porque la víctima ha sido retenida en contra de su voluntad dentro el domicilio por un mes. Al ser él bioquímico farmacéutico maneja estupefacientes y droga a la mano. Entonces, la ha dopado a la señorita", complementó.