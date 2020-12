Médico sufre la primera reacción alérgica a la vacuna contra el Covid-19

Cargando...

El doctor Hossein Sadrzadeh, que reside en Boston (EE UU) recientemente desarrolló una reacción alérgica grave después de recibir la vacuna de Moderna. Según ha explicado el mismo, sufrió una reacción severa casi inmediatamente después de haber sido vacunado, sintiendo mareos y aceleración del corazón.

Sadrzadeh, que ya está totalmente recuperado, padece una alergia grave a los mariscos, por lo que desde Moderna han asegurado que investigarán el caso, aunque insisten en que se trata de un hecho aislado.

Sería el primer caso de este tipo de reacción a la vacuna de Moderna en Estados Unidos. Las agencias todavía están investigando los demás casos de personas que sufrieron anafilaxia después de recibir la vacuna de Pfizer, con ingredientes parecidos.

Al respecto, el alergólogo e inmunólogo Merin Kuruvilla, comenta al periódico neoyorkino que, "con más de 1,1 millones de inyecciones en todo Estados Unidos, las reacciones alérgicas graves siguen siendo una rareza y no deberían generar preocupación en la mayoría de la población. Esto no debería disuadir a las personas que obviamente no corren ningún riesgo", insiste.