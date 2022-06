Mesa afirma que denunciará penalmente a Evo Morales por dejar su cargo en 2019

La Paz

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció este miércoles que, denunciará penalmente al exmandatario Evo Morales, por los delitos de incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo no cumpliendo su responsabilidad básica para escapar del país.

“Nosotros no nos defendemos, nosotros acusamos a Evo Morales y a Álvaro García Linera de ser los responsables de un fraude, lo hemos hecho ya y se ha desechado como no era de otra manera por el gobierno de Luis Arce, y acusaremos al expresidente Evo Morales en función de algo fundamental: incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo no cumpliendo su responsabilidad básica para escapar del país. El culpable es él (Evo Morales), es un tema que lo llevaremos adelante”, manifestó Mesa.