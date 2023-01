"Mi Uziel era todo un guerrero, pero perdió la batalla", dijo su madre desconsolada

Cochabamba, Bolivia

El pequeño Uziel, padecía obesidad genética y falleció la mañana de este jueves 13 de enero del 2023 por complicaciones en su salud. Desde que cumplió un año su lucha comenzó, para poder vivir, su madre lo acompañó.

Llegó a pesar 23 kilos, estuvo internado por dos meses y recibió el alta el pasado mes de noviembre del 2022. Sin embargo perdió la batalla, con 1 año y 6 meses, murió por un paro cardíaco.

"A las 9:30 me dijeron Uziel se ha cansado, su cuerpito estaba todo hinchado. Me dijeron que debía dejarlo ir, porque estaba sufriendo, lo ví por última vez y mi hijo estaba mal, su corazón apenas estaba bombeando sangre. Hicieron todo lo posible pero ya no pudieron hacer nada", dijo desconsolada Claudia Flores.