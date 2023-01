"Su corazoncito dejó de latir": Falleció el bebé Uziel, diagnosticado con obesidad genética

Cochabamba, Bolivia

Uziel de un año y cinco meses perdió la vida este jueves 12 de enero a las 9:00 de la mañana. Su vida no fue fácil, luchó desde que cumplió el año de vida, a su corta edad pesaba más de 20 kilos, el doble que otros niños de su edad.

Esta situación alertó a su madre, Claudia Flores, quien vio que su hijo adorado en tan sólo un mes subió 5 kilos, todo esto se debió a que padecía de obesidad congénita. Uziel estuvo internado en el el Hospital Manuel Ascencio Villarroel, a donde llegó por una infección y dermatitis.

El caso del bebé Uziel fue el primero con estas características en el país. Este lunes 9 de enero nuevamente fue internado, presentaba un cuadro de neumonía leve y problemas en el riñón.

"Interné a mi pequeño este lunes por la mañana, lo traje de emergencia. Pero no podían tratarlo, todos los medicamentos que le dieron no funcionaron, desde el día de ayer han tratado de reanimarlo, para que vuelva, pero nada ha funcionado. Esta mañana su corazón ya no respondía. Mi hijo ha sufrido mucho, los doctores hicieron todo lo posible, pero nada funcionó, me dejó a las 9:30 de la mañana", contó Claudia.