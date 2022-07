Mientras se desarrolla audiencia virtual de Larrea, médicos realizan vigilia en la FELCC

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este sábado, paralelamente a la audiencia virtual de medidas cautelares de Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de Bolivia y acusado de homicidio, profesionales en salud instalaron una vigilia de apoyo en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz.

La audiencia estaba prevista para instalarse a las 17:30, sin embargo, se retrasó y comenzó a las pocos después de las 19:00. La dirige la juez Regina Santa Cruz del Juzgado de Instrucción Penal 9. Se conoce que se habrían pedido medidas sustitutivas a la detención.

Audiencia virtual de Luis Larrea

Al mismo tiempo, galenos y personal del Colegio Médico se apostaron en el lugar con banderas, pancartas y pedidos de justicia expresando su apoyo a Larrea, asegurando que es inocente de lo que se le acusa.

La vicepresidente del Colegio Médico de Bolivia, Virginia Paredes, dijo que aún hay confianza en la justicia y espera que su colega tenga un proceso justo.

"Lamentablemente, se han vulnerado los derechos de un debido proceso, los argumentos que se están utilizando no son solventes. Estamos confiados en la justicia divina y que la justicia en nuestro país cobre el accionar de una debida manera", afirmó Paredes.

En mayo pasado, el hermanastro de Larrea lo denunció por homicidio porque supuestamente su padre no fue tratado en tiempo oportuno cuando padecía covid, lo que causó su deceso en junio del año pasado. Acusó a sus dos hermanos por no tratar a tiempo la enfermedad de su progenitor y de no vacunarlo con anterioridad.

Los profesionales en salud anunciaron un paro indefinido desde las 00 horas del lunes con el fin de conseguir la libertad de Larrea. Los presidentes de los Colegios Médicos de todos los departamentos llegarán a La Paz.

Médicos y familiares protestan en puertas de la FELCC, en apoyo al Dr. Luis Larrea, pidiendo la liberación del doctor. FOTO/Roberto ARANDA@APGNoticiasBo