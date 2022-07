Auza sobre detención de Larrea: "Esta acusación no nace del Gobierno, no tenemos nada que ver"

La Paz, Bolivia

El ministro de Salud, Jeyson Auza, se refirió a la detención del presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, quien es acusado de homicidio, debido a la muerte de su padre que estaba contagiado de covid el 6 de junio de 2021 y afirmó que la acusación contra el dirigente médico "no nace del Gobierno" de Luis Arce.

“Esta acusación no nace de este Gobierno. Nosotros no tenemos nada que ver en un conflicto particular, un conflicto familiar ”, afirmó el ministro, a tiempo de manifestar que desconoce la situación legal del representante médico.

La autoridad cuestionó a los profesionales en salud que advierten con un paro médico a partir de la próxima semana en defensa de Larrea.

“No se debe afectar la salud del pueblo boliviano y lo que no podemos entender es cómo un tema particular que desconocemos pueda significar una amenaza de paro. Si alguien ha cometido un delito, no digo que lo haya hecho, pero si es acusado, deberá defenderse (…) Así que llamamos a la reflexión, no afecten la salud”, agregó en declaraciones a Radio Kawsachun Coca.