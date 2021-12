Ministerio Público solicita alerta migratoria contra Sosa y Fernández por caso ítems fantasma

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Katherine Calderón, directora General de Migración, informó que hasta el momento recibió 29 solicitudes de parte del Ministerio Público para alerta migratorias, entre ellas contra la exalcaldesa interina de Santa Cruz Angélica Sosa y el exalcalde cruceño Percy Fernández por el caso ítems fantasma.

“La Dirección General de Migración ha recibido solicitudes del Ministerio Público, a través de nuestra administración departamental de Santa Cruz, para registrar alertas migratorias para diferentes personas en diferentes fechas”, indicó Calderón.

La directora de Migración detalló que hoy por la mañana recibieron un requerimiento fiscal para registrar 10 nombres, entre los que se encuentra Sosa y Fernández. Por la tarde, la Fiscalía de Santa Cruz remitió otro requerimiento solicitando registrar 8 nombres más, sumando 29 alertas migratorias.

El primer requerimiento fue solicitando el 3 de diciembre contra Antonio Parada, exjefe de Recursos Humanos y principal sindicado del caso. Según la Policía, el exfuncionario ya no se encuentra en el país, al respecto Calderón manifestó que no se tiene registro de salida por lo que consideran que Parada salió por un punto no autorizado.

El 6 de diciembre, el Ministerio Público solicito 5 alertas migratorias y el 8 de diciembre otros 5 nombres.