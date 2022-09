"Mintió porque llegaba tarde a un importante examen": padre retira denuncia de intento de rapto de su hija adolescente

Cochabamba, Bolivia

El viernes, la denuncia de intento de rapto a una adolescente en un trufi con franja naranja de la línea 230 de Sacaba movilizó a su familia, a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, además del Sindicato de Autotransporte de ese municipio. La menor había dicho que el chofer no recogió a más pasajeros y no se detuvo cuando ella se lo pidió. Por eso, tuvo que saltar del vehículo en movimiento. Todo esto cuando se dirigía a su colegio.

Hoy, se hizo la revisión de cámaras de vigilancia del sector. Sin embargo, no se encontró nada. El padre volvió a preguntar a su hija y la adolescente confesó que lo inventó todo porque había llegado tarde a un importante examen.

Ese día, el padre sentó la denuncia preocupado por la seguridad de su hija, sin saber que la niña le había mentido.

"Hablé con mi hija y me dijo que no es cierto, fue su desesperación porque llegaba tarde a un examen. Quiero manifestar disculpas a la población por el supuesto rapto. Yo (ese día) en mi condición de padre de familia me desesperé, actué impulsivamente, llamé a los medios", expresó apenado el padre de la adolescente sobre la denuncia falsa.