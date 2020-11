Morales: "No dudaba que iba a volver, pero no pensaba que fuera tan pronto”

Cargando...

Villazón, Potosí

Ante una multitudinaria concentración de organizaciones sociales en la zona fronteriza Villazón-La Quiaca, el expresidente Evo Morales, afirmó que no dudaba de su regreso al país, pero no pensó que “fuera tan pronto”.

"No dudaba que iba a volver, pero no pensaba que fuera tan pronto (...) Hermano Alberto Fernández me salvó la vida y eso nunca vamos a olvidar", dijo el exmandatario luego de ingresar hoy a territorio nacional.

Morales, que salió de Bolivia el 11 de noviembre de 2019, para ir primero a México y después a Argentina, cruzó hoy a las 10:09 la frontera, junto a Álvaro García Linera y otras exautoridades, escoltado por el presidente Alberto Fernández.

Foto: AFP

Una delegación de mineros, junto al presidente de la FAM, Álvaro Ruiz, y Fernando Huanacuni, acompañaron al expresidente en su cruce por la frontera con Argentina.

Después apareció Álvaro García Linera, quien abrazó al presidente argentino para posteriormente ingresar al país. Le acompañaron Sacha Llorenti y Diego Pary.

Ante sus seguidores, Evo sostuvo que los grupos que quisieron “proscribir” al MAS y evitar su retorno a Bolivia, fracasaron.

“La visión del imperio norteamericano era proscribir al MAS, al pueblo el año pasado, así mismo nos hemos presentado. Ahora, Evo está en Bolivia; ellos fracasaron”, expresó el jefe cocalero.