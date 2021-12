Niña autista se quita la vida por el constante acoso que sufría en la escuela

Cargando...

EE.UU.

Indudablemente es un episodio desgarrador, el que ha tenido que atravesar la familia de la pequeña Izzy, que con apenas 10 años se quitó la vida en su casa cerca de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. La niña era víctima de racismo y sufrió bullying en su escuela por ser autista durante mucho tiempo. Brittany Tichenor-Cox, madre de Izzy, empezó a sospechar que algo le sucedía a su hija, luego de que una mañana se rociara aromatizante ambiental en todo su cuerpo antes de ir al colegio.

En esa oportunidad, Brittany conversó con la pequeña sobre lo sucedido y consiguió que le comentara acerca de un niño de su aula, el cual le dijo que olía mal cuando su maestra les solicitó que lleguen bañados a su clase. Aquel episodio fue solo uno de todos los que Izzy sufría día a día en la escuela, quinto de primaria. Ella había nacido con autismo. Su madre narra que sus compañeros la molestaban por ello, así como también por su color de piel, sus cejas y su lunar en la frente.

Como madre y ante la preocupación que todo esto le causaba, Brittany informó de esos abusos a la maestra, a la escuela y al distrito. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta para arreglar la situación. Días después, su hija terminó con su propia vida. Su fallecimiento ha provocado mucha ira de parte del público por los suicidios que hay entre los jóvenes hoy en día. Hay muchos problemas a los que se les está tomando mayor atención gracias a que existe más conciencia racial, así como más prioridad a la salud mental de los estudiantes en la pandemia del Covid-19.

El Departamento de Justicia de Utah ha increpado al Distrito Escolar Davis (DED) debido al suicidio, y pide que se tomen medidas contra la discriminación racial. En el distrito, los estudiantes estadounidenses negros y asiáticos representan aproximadamente el 1% de alrededor de 73.000 alumnos. Al principio, el DED se defendió de las acusaciones, pero ahora ha abierto una indagación sobre este caso.

“Cuando yo clamaba por ayuda para que alguien hiciera algo, nadie la ayudó'’, dijo esta semana Tichenor-Cox durante una entrevista. “Duele saber que mi bebé era acosada todo el día en toda la escuela, desde el momento que la dejaba hasta que la recogía’'.

El ser autista no ayudó a Izzy a poder expresarse ni hallar las palabras correctas para decir lo que sentía. Su madre cuenta con tristeza que su hija le pidió quitarle el lunar y depilarse las cejas. Britanny le aseguró que aquellos rasgos no eran defectos, sino atributos, y que la hacían ver hermosa. Izzy, además, le mencionó que su maestra no la saludaba ni la ayudaba con sus tareas escolares.

“Ningún padre debe enterrar a su hija de 10 años”, dice. “Sigo conmocionada. Esto me obliga a dar a conocer esto. Mami presiona para asegurarse de que esto no le suceda a nadie más”, sentencia.