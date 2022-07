Niño de 11 años huye de su casa y deja dos cartas para sus padres y padrinos

La Paz

El jefe de la División Trata y Tráfico de personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), teniente Boris Gutiérrez, informó este viernes sobre el caso de desaparición de un niño de 11 años, quien salió de su casa dejando dos cartas.

Un fragmento de la carta dejada por el niño para sus padres dice que, necesita salir de su casa para vivir solo, y se disculpa por abandonar el hogar.

“Para la mejor mamá del mundo. Mami quiero que me entiendas no puedo seguir, tengo que saber que se siente que alguien alce tus cosas, ahora mismo escribo esta carta llorando, se que haré sufrir a muchos, sé que me encontrarás y me pegarás, porque tú no mereces un hijo así”, se lee en la carta escrita por el niño.