Tras 10 años de la desaparición de Zarlet Clavijo existen indicios de que estaría en Colombia

La Paz

Marcela Martínez madre de Zarlet Clavijo, la joven reportada como desaparecida el año 2012, manifestó este miércoles en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que, el 2019 verificó que su hija se encontraba bien, y está en manos del Ejército de Liberación Nacional Colombiano.

Tras 10 años de búsqueda, la madre de la joven vio una nueva luz de esperanza para el retorno de su hija, ella aseguró que el año 2019, observó físicamente a su hija, estaba con vida y con algunos rasgos cambiados.

“La ví a una distancia prudente como para que ella no me pueda ver de inmediato, yo solamente tenía la misión de descubrir si esa persona era ella, y si era Zarlet yo solamente tenía que darme la vuelta para evitar que me vea”, aseveró Martínez.