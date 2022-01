“No atraque, no soy inocente, no sé cómo explicar”, dijo el taxista que arrastró y robó a una mujer

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Imágenes de una cámara de seguridad registraron cómo un taxista arrastró a una mujer, en la intersección de la avenida Belzu y José Armando Méndez, cuando la víctima intentaba tomar un vehículo particular.

Segundos antes se observa a la víctima acercarse al taxi para consultar la tarifa, ella se acerca a la puerta del conductor y se ve que le explica algo con las manos, pero el chofer intentó atracarla, pidiéndole el bolso la joven se resistió y es arrastrada por el motorizado varios metros.

La joven resultó con heridas en el brazo y pie, en las imágenes se ve a la joven siendo arrastrada por la calle. Es el primo de la víctima quien logra detener al taxista atracador, luego de una persecución.

Los familiares molestos apedrearon el vehículo del taxista que pretendió robar y arrastró a una mujer en la zona de “Las Cuadras”, identificaron el motorizado, llamaron a la Policía.

“Estaba llevando pasajeros a la terminal, luego lo identifique”, contó el primo. “Logramos atraparlo gracias a otros móviles, yo rompí el vidrio de este maleante, arrastró a mi hija”, dijo el padre de la víctima.

Cuando el hombre fue aprehendido, no negó lo ocurrido. “No he atracado a nadie, no es que sea inocente, no sé cómo explicar” dijo a la prensa.

“Yo trataba de tomar un taxi, me acerque a preguntar la tarifa, me agarró pidiéndome mi bolso, yo se lo di, pese a eso me siguió arrastrando por siete metros, me duele todo el cuerpo (…) Reconocí al chofer porque estaba sin barbijo, presenté la denuncia formal”, contó la joven afectada.