"No pude sentarme durante dos meses": doloroso relato de una segunda víctima de mala praxis

Bolivia

Tras conocerse el caso de una adolescente de 17 años que se encuentra en terapia intensiva después de someterse a una liposucción, en el programa "Que No Me Pierda" tuvimos la oportunidad de entrevistar a una segunda víctima de este centro estético.

Según se ha descubierto en la investigación, quien realiza las intervenciones es una odontóloga y no así una especialista en cirugía estética. Además, se ha determinado que la sede principal de este centro se encuentra en la ciudad de La Paz, mientras que la sucursal donde ocurrió el incidente en Santa Cruz es solo una de sus filiales.

La joven relató que se puso en contacto con este centro estético a finales de marzo de 2022 con el objetivo de someterse a una mini liposucción, cuyo costo promocional era de 3000 bolivianos. Sin embargo, la doctora a cargo la convenció de realizar una lipoescultura en su lugar.

"Conocí a través de redes sociales la promoción de una clínica estética que ofrecía procedimientos de 'mini lipo'. Me puse en contacto con ellos y me dijeron que necesitaba una valoración previa. Yo asisto y me atienden en una oficina la supuesta doctora, quien me convenció de hacerme una lipoescultura. Ella me aseguró que era una de las mejores cirujanas y que además era económica", relató la víctima.