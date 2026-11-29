El presidente de la Junta Departamental de Padres de Familia de La Paz, Richard Rojas, manifestó su preocupación por el paro indefinido del transporte anunciado desde este lunes 30 de noviembre, debido a que la medida podría afectar a miles de estudiantes que se encuentran en la última semana de actividades escolares.

El representante pidió a los dirigentes del sector asistir a la reunión convocada por el Gobierno para este domingo y encontrar una solución que permita garantizar la continuidad de las clases.

"Preocupa bastante esta medida que están aplicando los choferes. Vamos a exhortar tanto al Gobierno como a la dirigencia de los choferes de La Paz y la Confederación de Bolivia a que puedan sentarse a dialogar, quedan estos días", manifestó Rojas en una entrevista con el canal estatal.

Plantean clases virtuales si se concreta el paro

Ante la posibilidad de que el sector transporte mantenga su determinación de suspender sus actividades por tiempo indefinido, Rojas señaló que los padres de familia buscarán alternativas junto con las autoridades educativas para evitar que los estudiantes pierdan sus últimos días de clases.

"Si no se encuentra un punto intermedio para poder suspender el paro, junto con las autoridades de Educación veremos las estrategias para tal vez migrar a una modalidad virtual, a distancia, cosa que a una semana de terminar las clases los alumnos no se perjudiquen", explicó.

El dirigente aclaró que esta posibilidad dependerá de la evolución del conflicto y de la coordinación que se pueda establecer con las autoridades de Educación.

Exhortan a choferes y Gobierno a buscar una solución

La preocupación de los padres de familia surge después de que diferentes organizaciones del transporte ratificaran el inicio de un paro nacional indefinido para este lunes, en rechazo al incremento del precio del diésel y otras disposiciones económicas del Gobierno.

La medida podría generar dificultades en el traslado de estudiantes, docentes y padres de familia hacia las unidades educativas, precisamente cuando resta una semana para concluir la gestión escolar.