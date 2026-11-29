El general en servicio pasivo Ángel Morales Calzadilla, alias “Lito”, llegó este domingo 29 de noviembre al Palacio de Justicia de Santa Cruz para asistir a su audiencia de medidas cautelares, dentro de la investigación que enfrenta por presuntamente haber recibido sobornos destinados a brindar protección al entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) fue trasladado bajo custodia policial hasta las instalaciones judiciales, donde deberá comparecer ante un juez que determinará su situación jurídica.

Fiscalía investiga presunto cobro de sobornos

Morales fue aprehendido el viernes 27 de noviembre en Santa Cruz, en el marco de una nueva investigación abierta por el Ministerio Público por el presunto delito de concusión.

La coordinadora fiscal Ana Luisa Heredia explicó que el proceso surgió a partir de las declaraciones de un ciudadano venezolano que habría trabajado como integrante del equipo de seguridad de Sebastián Marset.

Según las investigaciones, el exjefe policial habría recibido dinero a cambio de facilitar protección al entorno del narcotraficante y proporcionar información relacionada con operativos policiales.

La autoridad aclaró que se trata de una nueva causa penal, aunque existen elementos que la relacionan con las investigaciones del denominado caso Roma y los presuntos vínculos del exfiscal general Róger Mariaca con el narcotráfico.

Juez deberá definir su situación jurídica

La llegada del exjefe antidroga al Palacio de Justicia marca una nueva etapa del proceso, ya que el Ministerio Público deberá exponer los elementos reunidos durante la investigación y fundamentar las medidas cautelares que solicite.

Por su parte, la defensa de Morales tendrá la oportunidad de responder a las acusaciones y presentar sus argumentos ante la autoridad jurisdiccional.