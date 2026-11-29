Un vehículo que transportaba armas de fuego y municiones fue abandonado por sus ocupantes tras protagonizar un choque en inmediaciones de la avenida Radial 26, en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra.

Según vecinos del lugar, los sujetos habrían perdido el control del motorizado y posteriormente huyeron. Al acercarse al vehículo, los habitantes de la zona encontraron el armamento y alertaron a la Policía.

Personal del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), dependiente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), acudió al lugar para realizar las primeras actuaciones.

De acuerdo con un reporte preliminar, durante la revisión también se encontraron documentos que podrían permitir identificar a los ocupantes. El vehículo y el armamento fueron trasladados a dependencias policiales para las pericias correspondientes.

Las investigaciones continúan para establecer la identidad y el paradero de los involucrados, además de determinar la procedencia y el posible uso del armamento.