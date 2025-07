Pavel Aracena propone una “revolución industrial liberal” y anuncia el fin del “gobierno empresario”

El candidato presidencial por Acción Democrática Nacionalista (ADN), Pavel Aracena, presentó su programa de gobierno durante el Foro Industrial: Producción, Empleo y Futuro, donde afirmó: “Se acabó el gobierno empresario”, señalando una ruptura con el modelo de intervención estatal en la economía.

Aracena, que se autodefinió como “futuro aliado” del sector productivo, dejó en claro que su propuesta busca liberar las fuerzas del mercado con un enfoque profundamente liberal: “Este no es un foro político, y eso me gusta. Me presento como su aliado para implementar un verdadero plan de desarrollo industrial”, expresó ante industriales que representan el 16% del PIB nacional.

Entre sus propuestas más contundentes, anunció la creación del Ministerio de la Libertad Económica, que sustituiría al actual Ministerio de Desarrollo Productivo. Este nuevo ente tendrá como misión “preparar al país para generar empleo y multiplicar exportaciones”, bajo un principio de libertad plena para producir. “El empresario no necesitará pedir permiso para crecer”, declaró.

Además, Aracena prometió eliminar dos impuestos clave: el Impuesto a las Transacciones (IT) y el Impuesto a la Transferencia Financiera (ITF), medidas que, de implementarse, representarían un cambio estructural en la política fiscal del país.

Como parte de su plan de acción, propuso la instalación de una ventanilla única industrial, la conformación de un Consejo Consultivo Nacional Empresarial y una “revolución en infraestructura”, que incluiría la concreción del Corredor Bioceánico en un año y una apuesta por energías como la nuclear y la geotérmica.

En el ámbito internacional, Aracena afirmó que Bolivia debe abrirse al mundo sin prejuicios ideológicos: “No nos importa de qué color es el gato, sino que cace ratones”. En ese marco, anunció que la Cancillería dejará de hacer política partidaria para enfocarse exclusivamente en la “diplomacia diplomática” y en abrir mercados.

También planteó un uso estratégico del avión presidencial: “Viajaremos por el mundo vendiendo lo que producimos en las principales ferias internacionales”, como parte de su estrategia para garantizar seguridad jurídica y atraer inversiones.

