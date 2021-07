Pedirán informes sobre los ambientes de “Rayos X” del Hospital Viedma

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La Secretaria de Salud de la Gobernación, Daysi Rocabado, pedirá informes por la situación de los ambientes de “Rayos X” del Hospital Viedma, dijo que pedirá habilitar los ambientes del nuevo bloque con cooperación del Ministerio de Salud.

“Sorprendida por la denuncia, pedimos de forma inmediata que se realice un informe correspondiente. Un hospital no puede tener desorden en ninguna de las áreas. Si esos equipos están en mal estado, se debe realizar el trámite que corresponde a una baja de activos fijos”, indicó Rocabado.

La sala de Rayos X es utilizada como depósito, mientras los pacientes de este nosocomio de tercer nivel deben realizarse estudios en laboratorios privados. Esta situación se arrastra desde gestiones anteriores sin dar una solución.

En el lugar hay cuatro equipos que no tienen uso, se trata de un equipo de Rayos X con una placa quemada que no fue reparada hace años y ahora sirve para como estante para cajas de detergentes; un Arco en "C" para quirófano y dos Rayos X portátiles que no funcionan por falta de mantenimiento.

Respecto al nuevo bloque estimó que en agosto se tendrá una nueva planta de oxígeno, en la cual se puede habilitar los dos pisos restantes para pacientes con coronavirus (Covid-19).