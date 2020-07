Peregrina hace varios días buscando atención para su papá

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Hace una semana, Ibis Navarro busca atención de forma desesperada para su padre, Florencio Navarro de 72 años, que presenta todos los síntomas del coronavirus (Covid-19), pide ayuda a las autoridades, porque no puede ser atendido en la Caja Nacional de Salud (CNS), donde está asegurado, debido al colapso.

Lamentablemente la ayuda que busca se le negaron en varios hospitales, incluyendo clínicas privadas. Don Florencio padece de fibrosis en el pulmón izquierdo fruto de su trabajo como minero, lo que implica que necesite bastante oxígeno para poder respirar. Ibis consiguió un botellón, pero solo le duró una noche.

Tuvo que ser atendido por sus propios hijos, sin ninguna evaluación médica previa, quienes optaron por brindarle oxígeno y tratamientos de acuerdo a la poca información que lograron recaudar.

“Trajeron una ambulancia sin ningún tipo de paramédico, ni asistente para llevar a mi señor padre, incluso él debía estar aislado”, asegura.

Ibis indicó que al no tener la ayuda necesaria no le quedó otra opción que retornar a su casa y seguir solicitando que alguien pueda ayudarlo. Ibis no sabe si su padre podría tener Covid-19.

Remarcó que su padre necesita terapia intensiva porque requiere control todo el tiempo, cualquier ayuda puede brindarla al 764-36145.