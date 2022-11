Perrito estaba abandonado sin comida por varios días junto a su compañero que ya falleció

Cochabamba, Bolivia

Vecinos denunciaron que en una casa de la zona sur de Cochabamba, dos perros fueron dejados solos, sin comida y a la intemperie hace varios días. Uno llegó a fallecer y el otro es prácticamente piel y huesos, por lo que tuvo que empezar a comerse a su compañero.

Desde las viviendas vecinas notaron que las dueñas de los canes no llegan desde hace varios días y notaron el estado en que se encontraba los animales. Por eso, pidieron la intervención de grupos animalistas y Pofoma o Zoonosis para rescatarlos.

Testigos tienen imágenes del 1 de octubre, donde se veía a ambos perros, los dos vivos, pero ya bastante desnutridos.

"Desde la terraza vi, el 1 de octubre, que estaban ahí sin comida, ni agua, y la dueña (de los perros) no llegaba. Desde fecha, llegó una vez y ya no le vi más. Hoy por la tarde vi que el perro estaba devorando al otro. Es por hambre, no deberían criarlos así. Los dueños no se quedan, no les conocemos bien. Por eso denunciamos", comentó una vecina.