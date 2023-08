Persecución de película: Cisterna chocó con un vehículo mientras huía de otro accidente

La Paz, Bolivia

La noche de este martes, se registró un aparatoso accidente de tránsito. Una cisterna que transportaba combustible colisionó contra dos minibuses y un radio taxi. Sucedió en la zona de Sopocachi, en la calle Pedro Salazar.

El hecho dejó daños materiales de consideración en los motorizados.

Asimismo, denunciaron que el conductor del cisterna, tras el hecho, intentó darse a la fuga.

"El chofer no quería salir del vehículo. Yo he tenido que ir en persecución detrás del chofer y cuando logré alcanzarlo, lo he cerrado, he sufrido otro choque", detalló Moya.