Prada confirma que Gobierno promulgó la abrogación de la Ley 1386 y que está publicada en la Gaceta oficial

La Paz - Bolivia

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó la noche de este miércoles que el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, firmó la promulgación de la norma 1409 que abroga la Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo”.

"Nuestro presidente en ejercicio, hermano David Choquehuanca, hace un momento ha firmado y promulgado la ley, por lo tanto, como Gobierno nacional, anunciamos que la Ley 1386 ha sido abrogada, que la ley que la abroga, 1409, ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional", anunció Prada.

La autoridad agradeció a los gremialistas, transportistas y otros sectores por la voluntad de avanzar en la consolidación al derecho al trabajo, circulación y vida. También reconoció el trabajo que realizaron diputados y senadores, en el rápido tratamiento de la ley de abrogación.

Parada espera que ahora la población continúe con el aporte de su trabajo honesto y sacrificado para el bienestar de las familias, porque “las bolivianas y bolivianos no queremos más enfrentamientos, no queremos más crisis, no queremos más inestabilidad”.

Afirmó que al acercarse la época navideña, ante el movimiento económico que generará para el país, pidió a los sectores movilizados dejar de lado las protestas, los enfrentamientos y volver a la normalidad en el país.

Recordó que el país necesita también la continuidad de la lucha contra la pandemia del Covid-19, por lo que llamó a los jóvenes y adolescentes a vacunarse porque están garantizadas sus dosis respectivas.

Asimismo, dijo que se requiere avanzar, por otro lado, con la reconstrucción económica y productiva nacional, así como que los productores de alimentos prosigan con la siembra, la cosecha y la comercialización de sus mercancías a nivel nacional.