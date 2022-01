“Preste” del descontrol: Intendencia clausuró el local “Doña Eva”

Cochabamba, Bolivia

La Intendencia Municipal procedió a la clausura temporal del local “Doña Eva” donde anoche se realizó una fiesta con 2.000 invitados que incumplieron las normas de bioseguridad contra el coronavirus.

El director de la Intendencia Municipal, Enrique Navia, aclaró que la clausura se debe a que en este lugar incumplió normativas y lo que se registró es un “atentado contra la salud pública, al menos se cumplieron 6 delitos”.

Señaló que cualquier actividad programada para este fin de semana tendrá que ser suspendida para precautelar la salud de la población. “Aquí había una aglomeración muy grande, estará mínimamente cerrado 10 días”, remarcó.

El secretario municipal de Salud, Anibal Cruz, indicó que, si bien el local tenía el permiso de funcionamiento, se vulneró el aforó estipulado en el Decreto Municipal que regula estos eventos.

“Esta fiesta ha sido autorizada antes del decreto municipal, sin embargo ayer sale el decreto y los responsables de cumplir eran los organizadores y los dueños del local. No podían tener esa cantidad de aforo, el hecho de que pongan un letrero a las seis de la tarde de que la fiesta había concluido no es excusa para no cumplir las normas”, dijo.