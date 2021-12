Protesta contra la 'llegada' de Evo para formar un Comité paralelo termina en gasificación

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Ciudadanos autoconvocados que protestaban en el ingreso de Cadepia, ubicada entre el 2do y 3er anillo de la avenida Alemania, fueron gasificados por oficiales antimotines, de manera extraoficial se informó que un policía terminó herido por una piedra.

La protesta se instaló en rechazo a la llegada del expresidente Evo Morales, quien se reuniría con autoridades nacionales para formar un comité cívico paralelo en Santa Cruz, señalaron los vecinos.

Entre tanto, un equipo antimotines lanzó gases lacrimógenos para despejar el ingreso a esas instalaciones, lo que provocó la indignación de los ciudadanos, quienes gritaban: "¿Por qué no vienen ellos a dar la cara y no ustedes?", se escuchó decir por parte de una mujer al verse rodeada de la Policía. "Cárcel para Evo, c...", dijo otro movilizado.

