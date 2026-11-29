Su presencia en los escenarios estuvo ligada a una trayectoria construida junto a sus hermanos, con quienes formó una de las agrupaciones representativas de la música tropical boliviana. Sus interpretaciones, el ritmo de sus canciones y la interacción con el público caracterizaron los espectáculos del conjunto, que se ganó el sobrenombre de "Los taquilleros de Sudamérica".

La noticia de su fallecimiento se conoció este domingo 29 de noviembre de 2026, mediante un comunicado publicado por Los Ronisch en sus redes sociales.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro hermano Walter Rodríguez Mariscal, vocalista del grupo", señala el mensaje, en el que también pidieron a sus seguidores, contratistas y público en general elevar oraciones por su eterno descanso.

De Cochabamba a los escenarios de Sudamérica

'Los Ronisch' surgieron en Cochabamba en 1987, como un proyecto musical familiar integrado por los hermanos Rodríguez Mariscal. En sus primeros años exploraron sonidos del rock, el pop y la música disco, antes de consolidar una propuesta que fusionó elementos de la cumbia, los ritmos andinos y los sonidos electrónicos.

En 1989 publicaron su primer álbum, "Un sueño hecho realidad", bajo el sello Discos Cóndor. Posteriormente llegaron producciones como "Princesa", "Desde el corazón de Bolivia" y "La Plaza", que marcaron sus primeros años de trayectoria.

La agrupación alcanzó una mayor proyección a finales de los años noventa y comienzos de los 2000, especialmente con canciones como "Prefiero estar lejos", "Amigos traigan cerveza", "Destrozas mi corazón" y "Si tú me hubieras dicho".

Su música también cruzó fronteras y llegó a públicos de Perú, Chile, Argentina y otros países de la región. Walter, como voz principal, fue parte de ese recorrido musical que convirtió a Los Ronisch en un referente de la cumbia boliviana.

Una voz que quedará en sus canciones

A lo largo de los años, 'Los Ronisch' mantuvieron su presencia en los escenarios con presentaciones en las que sus seguidores acompañaban sus canciones y recordaban sus principales éxitos.

En febrero de 2023, Walter llegó junto a la agrupación a Perú para ofrecer conciertos en Lima y Huancayo, donde destacó el cariño del público que continuaba coreando sus temas después de tantos años.

La historia del grupo también estuvo marcada por la pérdida de Héctor Rodríguez Mariscal, bajista y director musical de la banda, quien falleció en enero de 2021.

Ahora, la agrupación enfrenta una nueva pérdida con la muerte de Walter Rodríguez, una de sus voces emblemáticas.

'Los Ronisch' anunciaron que el velorio de cuerpo presente y los actos religiosos se realizarán en Cochabamba, su ciudad de origen. Los horarios y el lugar serán comunicados posteriormente por sus integrantes.