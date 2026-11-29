El ingreso de humedad proveniente de la Amazonía favorecerá la presencia de lluvias durante toda esta semana en diferentes regiones del territorio nacional. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las precipitaciones estarán acompañadas, desde el miércoles, por el ingreso de una masa de aire frío que provocará un descenso brusco de temperaturas.

El pronosticador del Senamhi, Diego Perales, explicó que actualmente se registran precipitaciones puntuales en los Yungas y el trópico de Cochabamba, debido al aporte de humedad generado por vientos del noroeste y norte, provenientes del sector amazónico.

"El pronóstico indica que durante toda esta semana aún vamos a mantenernos con precipitaciones", señaló al mencionar que las lluvias también alcanzarán a La Paz, Santa Cruz, Trinidad, la región de los Yungas y otros sectores de la Amazonía.

Ingreso de un frente frío desde el miércoles

El especialista indicó que a partir del miércoles una masa de aire frío ingresará por el sur del territorio nacional y dará lugar a la formación de un sistema frontal, localizado entre Paraguay, el sur de Brasil y el norte de Argentina.

Este fenómeno generará una línea de inestabilidad, con precipitaciones y un descenso brusco de temperaturas, principalmente en el norte integrado, el Chaco, el trópico de Cochabamba y los Yungas.

Asimismo, advirtió que desde mitad de semana se esperan mayores acumulados de lluvia en esos sectores, por lo que recomendó a la población tomar previsiones ante las condiciones climáticas previstas.