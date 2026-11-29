El expresidente Jorge Tuto Quiroga cuestionó este domingo 29 de noviembre las decisiones económicas del Gobierno de Rodrigo Paz, especialmente los constantes cambios en el precio del diésel, y advirtió que la falta de previsibilidad está generando incertidumbre e indignación entre los sectores productivos y la población.

Durante una conferencia de prensa, el líder de la alianza Libre sostuvo que el incremento del combustible hasta Bs 20,57 por litro, sumado a las variaciones del tipo de cambio y las tasas de interés, dificulta la planificación económica de agricultores, mineros, transportistas y empresarios.

"Lo principal en política económica es dar previsibilidad. Dar predictibilidad, que la gente sepa", afirmó Quiroga

Critica constantes modificaciones en el precio del diésel

El exmandatario presentó un cuadro sobre la evolución del precio del combustible y cuestionó que el Gobierno haya realizado sucesivos ajustes, pasando de Bs 9,80 a Bs 18, luego a Bs 16,50 y posteriormente a Bs 17,95, hasta alcanzar los actuales Bs 20,57.

Según Quiroga, estas modificaciones evidencian una falta de planificación y generan desconfianza en los sectores que dependen del diésel para desarrollar sus actividades.

"¿Cómo puede un agropecuario, un minero, un transportista, gente que quiere comprar alimentos, saber a qué atenerse?", cuestionó.

Asimismo, recordó que durante la campaña electoral se prometió mantener la subvención a los combustibles, por lo que acusó al Ejecutivo de incumplir sus compromisos y deteriorar su credibilidad.

Cuestiona tasas de interés y fluctuaciones del dólar

Quiroga también criticó las nuevas condiciones de financiamiento para los sectores productivos y señaló que algunos pequeños productores enfrentan tasas de interés de hasta el 17% anual.

A su criterio, esta situación encarece el acceso al crédito y perjudica especialmente a quienes necesitan financiamiento para mantener o ampliar sus actividades.

En cuanto al dólar, sostuvo que las constantes variaciones del tipo de cambio impiden calcular con anticipación los costos de producción e importación.

El exmandatario planteó que el Gobierno debería establecer mecanismos económicos que permitan a las empresas y a los ciudadanos proyectar sus gastos e inversiones.

Anticipa una semana complicada por las protestas

Las declaraciones de Quiroga se producen a pocas horas del paro nacional indefinido anunciado por el transporte para este lunes 30 de noviembre, en rechazo al incremento del precio del diésel.

El expresidente consideró comprensible la preocupación de los sectores movilizados, aunque centró sus cuestionamientos en la falta de claridad de las decisiones gubernamentales.

Quiroga incluso planteó la posibilidad de que el Ejecutivo anuncie una nueva reducción del precio del combustible este lunes, aunque aclaró que se trata de una apreciación personal y no de información oficial.

Según su análisis, una eventual rebaja no resolvería el problema de fondo si el Gobierno continúa modificando las condiciones económicas sin establecer reglas previsibles.