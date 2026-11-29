El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronostica para este domingo 29 de noviembre una jornada con cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas en varias ciudades de Bolivia.

De acuerdo con el reporte para las capitales, las precipitaciones se presentarán en diferentes momentos del día, mientras que las temperaturas máximas alcanzarán los 33°C en Cobija y Trinidad.

¿Cómo estará el clima en el Occidente?

En La Paz se prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de 21°C. El cielo estará nublado durante la mañana, con tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

El Alto tendrá temperaturas entre 6°C y 17°C. Se esperan cielos nubosos por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y precipitaciones durante la noche.

En Oruro, los valores oscilarán entre 10°C y 23°C. Se pronostica cielo parcialmente nuboso por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y lluvias por la noche.

Por su parte, Potosí registrará una mínima de 6°C y una máxima de 22°C. Se esperan cielos nubosos por la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y nubosidad durante la noche.

Lluvias y temperaturas cálidas en los Valles

Cochabamba tendrá temperaturas entre 14°C y 27°C. El pronóstico contempla cielos nubosos durante la mañana, tormentas eléctricas por la tarde y lluvias durante la noche.

En Sucre, la temperatura mínima será de 15°C y la máxima llegará a 25°C. Se prevén cielos nubosos por la mañana y precipitaciones durante la tarde y la noche.

Tarija tendrá valores entre 16°C y 28°C. El cielo estará nuboso durante la mañana, con lluvias previstas para la tarde y la noche.

¿Lloverá en Santa Cruz?

En Santa Cruz se pronostica una temperatura mínima de 24°C y una máxima de 31°C. La jornada comenzará con cielo nuboso y se prevén lluvias durante la tarde y la noche.

Cobija tendrá temperaturas entre 22°C y 33°C, con precipitaciones previstas durante la mañana, la tarde y la noche.

En Trinidad, la mínima será de 25°C y la máxima alcanzará los 33°C. Se esperan lluvias por la mañana, cielos nubosos durante la tarde y tormentas eléctricas por la noche.