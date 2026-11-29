Diferentes calles y avenidas de La Paz permanecerán cerradas al tránsito vehicular este domingo 29 de noviembre, en distintos horarios, debido a la realización de carreras pedestres, un examen preuniversitario y la festividad de la Virgen de Copacabana, informó la Alcaldía de La Paz.

La Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana difundió los avisos de cierre a través de las redes sociales de la comuna paceña.

Las restricciones comenzarán a las 06.00 y se extenderán hasta las 23.00, de acuerdo con los horarios establecidos para cada actividad. El municipio pidió a los conductores tomar previsiones, planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas.

El primer cierre se aplicará de 06.00 a 14.00 en las calles Loayza y Potosí, debido al Examen Preuniversitario de Admisión 2027 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

De 06.30 a 08.30, la restricción alcanzará a las avenidas del Poeta y La Paz, en los macrodistritos Sur y Centro, por la Gran Maratón por la Vida y la Justicia, organizada por la Asamblea Iberoamericana de Derechos Humanos.

Otras tres actividades se desarrollarán en el Macrodistrito Sur. Por la carrera Tigo 5K 2026, la avenida Montenegro permanecerá cerrada de 07.00 a 09.00. En tanto, de 08.00 a 10.00, el acuatlón del Club Alemán ocasionará el cierre de la calle María Saavedra Daza, la avenida The Strongest, la calle Omar Torrijos y la avenida Alexander.

La maratón por el Día Internacional del Jaguar también generará restricciones, de 09.00 a 11.00, en las calles Ovidio Suárez, Andrés Bello, Huáscar Cajías, 35 B y 1, además de la avenida La Merced.

Finalmente, de 16.00 a 23.00, se cerrará la avenida Florida, en el tramo comprendido entre las calles Zongo y Lima, en el Macrodistrito Max Paredes, por la festividad de la Virgen de Copacabana.

Fuente: ABI