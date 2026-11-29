La Alcaldía de Cochabamba anunció que trabajará con normalidad este lunes, pese al paro indefinido anunciado por el sector del transporte a nivel nacional. La institución aseguró que mantendrá la atención a la población y aplicará tolerancia en el horario de ingreso para los funcionarios que viven a distancias considerables.

El director de Comunicación del municipio, Juan José Ayaviri, informó que existe un instructivo de Recursos Humanos para flexibilizar el horario de llegada de algunos trabajadores, pero aclaró que las actividades administrativas y la atención continuarán con normalidad.

“La Alcaldía va a trabajar normalmente. Hay un instructivo de Recursos Humanos que va a dar cierta tolerancia para llegar a su fuente de trabajo, pero la Alcaldía va a trabajar de forma normal y continua, como lo ha estado haciendo estos días”, manifestó.

La autoridad también cuestionó el anuncio de un paro indefinido y consideró que esta medida no contribuirá a resolver el problema generado por el incremento del precio del diésel.

“No creo que sea una medida acertada, ningún paro va a resolver ningún problema. Es más, bloqueos y paros han comprometido mucho la estructura económica del país”, señaló.

Pidió que el sector del transporte y el Gobierno busquen soluciones mediante el diálogo y el consenso.