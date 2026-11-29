El transporte público urbano de Santa Cruz de la Sierra no acatará el paro convocado para este lunes. El máximo ejecutivo del sector, Mario Guerrero, aseguró que el 100% de las líneas de micros trabajará con normalidad, tanto el transporte sindicalizado como el cooperativizado, tras una solicitud del alcalde.

“Para la tranquilidad de la población, el transporte al 100% va a ser normal el día lunes, tanto el transporte sindicalizado y cooperativizado. A solicitud del señor alcalde, nosotros hemos considerado que no vayamos al paro”, manifestó Guerrero.

El dirigente también aclaró que la posición del transporte urbano es diferente a la asumida por el sector interprovincial, luego de las declaraciones de Bismark Daza, representante del Transporte Interprovincial Federado quien afirmó que se sumarían a la movilización.

“Seguramente él está hablando del transporte interprovincial, interdepartamental, pero el transporte urbano, para la tranquilidad de la población, va a trabajar el día lunes”, sostuvo.

Sin embargo, Guerrero anunció que el sector sí realizará movilizaciones durante esa jornada. La medida contempla una marcha y la instalación de puntos de protesta estratégicos en diferentes zonas de Santa Cruz de la Sierra.

De esta manera, el transporte urbano anunció que mantendrá sus servicios habituales durante el lunes, pese a las movilizaciones previstas, mientras otros sectores del transporte ratificaron su participación en el paro nacional.