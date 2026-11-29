La imagen de la Virgen de Cotoca retornó al Santuario de esta localidad luego de permanecer durante 24 horas en la Catedral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra. Cientos de feligreses acompañaron su despedida desde la plaza 24 de Septiembre, en una muestra de fe y devoción.

La salida se realizó pasada las 20:00 horas, cuando la imagen fue trasladada en una camioneta adornada con flores. Los devotos caminaron junto a la patrona del departamento hasta el primer anillo, sobre la avenida Melchor Pinto, donde abordó una caravana de vehículos rumbo a Cotoca.

Durante su permanencia en la Catedral, la Virgen recibió a numerosos creyentes que llegaron desde distintos municipios de Santa Cruz e incluso de otros departamentos para agradecer y elevar sus peticiones.

El párroco del Santuario de Cotoca destacó la respuesta de los feligreses y la devoción demostrada durante la visita.

La novena comenzará este domingo a las 19:00, como parte de las actividades previas a la celebración del 7 de diciembre, jornada en la que también se tiene prevista una misa a las 19:00.