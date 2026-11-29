El precio del dólar en Bolivia registró variaciones este domingo 29 de noviembre de 2026. Mientras el Banco Central de Bolivia (BCB) elevó la cotización oficial en cinco centavos respecto al viernes, el mercado paralelo mostró comportamientos diferentes en sus precios de compra y venta.

De acuerdo con la cotización publicada por el BCB, el tipo de cambio oficial se fijó en Bs 11,90 por dólar, por encima de los Bs 11,85 registrados el viernes 27 de noviembre.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este domingo?

En el mercado paralelo, el dólar se cotiza este domingo en Bs 11,99 para la compra y Bs 12,05 para la venta, según los datos publicados por el portal dolarboliviahoy.com.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 12,03 para ambas operaciones.

La comparación muestra que el precio de compra bajó cuatro centavos, mientras que el valor de venta subió dos centavos respecto a la referencia anterior.

Diferencia entre el dólar oficial y el paralelo

Las cotizaciones del mercado paralelo se mantienen por encima del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia.

Mientras el BCB fija el dólar en Bs 11,90, el precio de compra en el mercado paralelo llega a Bs 11,99 y el de venta alcanza los Bs 12,05.

Es importante tomar en cuenta que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus cotizaciones no representan un tipo de cambio oficial.